Допомога при народженні другої дитини: на що можна розраховувати в 2025 році

В Україні сім'ї з дітьми можуть розраховувати на державну підтримку. Навіть за умов війни та економічних труднощів уряд надає фінансову допомогу батькам, які щойно стали батьками.

Команда UAportal розповідає, яку суму грошової допомоги отримає сім'я, в якій з'явилася друга дитина. У 2025 році, за інформацією Міністерства соціальної політики, допомога при народженні другої дитини складає 41 280 грн.

Ту ж суму отримають і родини, в яких народяться третя, четверта та наступні діти.

Проте, виплати надаються не відразу в повному обсязі, а поступово. Зокрема:

10 320 грн виплачуються одразу після народження дитини;

860 грн виплачуються щомісяця протягом трьох років.

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Такі ж виплати отримають і ті родини, які усиновлюють дитину.

Цікаво, що навіть якщо один з батьків вирішить повернутися до роботи, виплати на дитину до 3 років продовжуються.

У 2025 році для отримання виплат на другу дитину батьки можуть вибрати один з таких способів:

звернутися до місцевого відділу соцзахисту та подати заяву про народження дитини, надавши копію свідоцтва про народження (оригінал також потрібен);

скористатися послугою "єМалятко" через додаток "Дія".

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