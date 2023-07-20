Знадобиться лише одна довідка: в Мінреінтеграції пояснили, як переселенцям отримати водійське посвідчення

Для отримання посвідчення водія потрібно подавати документи, які містять відомості про реєстрацію місця проживання отримувача. Проте в Україні змінили цю норму, адже вона ускладнювала процес отримання водійського посвідчення для громадян з тимчасово окупованих територій та тих, в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання.

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції в Telegram. Зазначили, що постановою Кабміну від 2 травня 2023 року № 454 внесли зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Таким чином громадянам з ТОТ потрібно надати довідку ВПО для отримання посвідчення водія. Тому внутрішньопереміщені особи можуть отримувати або обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Зокрема, їм достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання людини. Додають, що замість паперової форми довідку можна пред’явити в електронному вигляді через портал "Дія".

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення росії до України багато людей виїхали з тимчасово окупованих територій або тих, де ведуться активні бойові дії, до більш безпечних регіонів. Адвокат, юрист та волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Семен Яценко розповів, чи потрібно військовозобов’язаному, який виїхав на більш безпечну територію, але не отримав статус ВПО, ставати на військовий облік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!