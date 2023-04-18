Знадобиться лише одна річ з аптеки: Як легко припинити хропіти

Хропіння – серйозна проблема, яка може негативно впливати на здоров'я, якість сну та відносини. Згідно з опитуванням, проведеним компанією Mute, яка займається виробництвом гаджетів для сну, 53% тих, хто хропить або живе з людиною, що хропить, настільки втомилися від цієї проблеми, що готові зробити все, щоб її позбутися.

Понад чверть (42%) навіть розглядають хірургічне втручання, щоб перестати хропіти. 38% опитаних через хропіння почали спати в різних кімнатах з партнером, 28% приймають снодійні таблетки, а 15% взагалі довелося закінчити відносини через цю проблему.

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"Хропіння може викликати порушення сну, і люди готові спробувати майже все, щоб покінчити з ним", "Незалежно від того, чи ви людина, що хропить, чи ви той, хто змушений слухати хропіння партнера, це може негативно позначитися на вашому сні, стосунках та загальному житті", – зауважує експерт зі сну Майкл Джонсон.

Олівія Ареццоло, колега Джонсона, пропонує простий спосіб вирішення проблеми – використання спеціального назального розширювача, який можна придбати в аптеках та на маркетплейсах. Цей гаджет полегшує дихання під час сну, що може зменшити хропіння.

Щоб уникнути хропіння, фахівець Ареццоло рекомендує деякі кроки. Зокрема, варто знизити вживання алкоголю, оскільки він може розслабити м'язи верхніх дихальних шляхів і збільшити ймовірність хропіння. Крім того, важливо спати на боці, оскільки сон на спині також може сприяти появі хропіння. Контроль ваги та якості повітря в спальні також може бути корисним заходом. Добре провітрюване та чисте приміщення може знизити ризик попадання пилу та інших забруднень в дихальні шляхи, що може сприяти зменшенню хропіння.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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