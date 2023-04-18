Понадобится только одна вещь из аптеки: Как легко прекратить храпеть

Храп – серьезная проблема, которая может негативно влиять на здоровье, качество сна и отношения. Согласно опросу, проведенному компанией Mute, занимающейся производством гаджетов для сна, 53% храпящих или живущих с храпящим человеком настолько устали от этой проблемы, что готовы сделать все, чтобы ее избавиться.

Более четверти (42%) даже рассматривают хирургическое вмешательство, чтобы перестать храпеть. 38% опрошенных из-за храпа начали спать в разных комнатах с партнером, 28% принимают снотворные таблетки, а 15% вообще пришлось закончить отношения из-за этой проблемы.

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"Храп может вызывать нарушение сна, и люди готовы попробовать почти все, чтобы покончить с ним", "Независимо от того, храпит ли вы человек, или вы тот, кто вынужден слушать храп партнера, это может негативно сказаться на вашем сне, отношениях и общей жизни", – отмечает эксперт по сну Майкл Джонсон.

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Оливия Ареццоло, коллега Джонсона, предлагает простой способ решения проблемы – использование специального назального расширителя, который можно приобрести в аптеках и маркетплейсах. Этот гаджет облегчает дыхание во время сна, что может снизить храп.

Чтобы избежать храпа, специалист Ареццоло рекомендует некоторые шаги. В частности, следует снизить употребление алкоголя, поскольку он может расслабить мышцы верхних дыхательных путей и увеличить вероятность храпа. Кроме того, важно спать на боку, поскольку сон на спине также может способствовать появлению храпа. Контроль веса и качества воздуха в спальне также может быть полезным мероприятием. Хорошо проветриваемое и чистое помещение может снизить риск попадания пыли и других загрязнений в дыхательные пути, что может способствовать уменьшению храпа.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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