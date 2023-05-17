Знадобляться крейда та нашатир: як захистити капусту від шкідників

Українські дачники часто висаджують на своїх ділянках капусту. Ця культура можу бути вкрай вразливою до шкідників.

Комахи можуть зруйнувати весь врожай та сильно нашкодити рослині. Досвідчені дачники мають свої поради щодо того, як вберегти капусту від шкідників.

Часто городники використовують хімічні препарати, які знищують комах. Втім, такий метод може призвести до того, що шкідливі речовини залишаться у ґрунті та рослині.

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Уникнути цього можна застосувавши натуральні засоби. Зокрема, для обробки капусти знадобляться крейда та нашатир.

Для приготування розчину потрібно розвести 150 грамів крейди та дві ложки нашатирю концентрацією понад 10% на дев'ять літрів чистої води. Суміш потрібно перемішати та поливати нею капусту.

Цей спосіб дозволить вберегти культуру від шкідників. Окрім цього, розчин також можна використовувати для обробки грядок із цибулею.

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