Понеділок та вівторок стануть пекельними: Діденко обіцяє 42 градуси

15-16 липня в Україні очікується сильна спека, температура повітря сягатиме +33+39 градусів, а місцями на сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +40+42 градусів.

На заході України буде трохи прохолодніше, +31+34 градуси, а на Закарпатті та Чернівецькій області можливе потепління до +35 градусів, прогнозує синоптиця Наталка Діденко.

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За її словами, короткочасні дощі та грози пройдуть 16 липня у західних областях, а ввечері - на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Більшість регіонів України страждатимуть від сухого та спекотного повітря.

Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, а на півдні, сході та в центрі - ближче до 20-22 липня. У Києві 16 липня дощів не очікується, але спека буде сильною: вдень +35+37 градусів.

Полегшення прийде 18-19 липня, вважає Діденко.

Тим часом Український гідрометеорологічний центр повідомив про температурні рекорди в Україні 14 липня 2024 року.

Карта погоди в Україні 14 липня. Джерело: facebook.com/UkrHMC Карта погоди в Україні 14 липня. Джерело: facebook.com/UkrHMC

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати... За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-6°", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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