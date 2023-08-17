Спробуйте на сніданок: рецепт омлету з кабачками за 20 хвилин

Ця страва за рецептом від Shuba готується всього за 20 хвилин та стане ідеальним сніданком.

Інгредієнти:

Кабачки – 1 шт.

Яйця курячі – 4 шт.

Часник, зубчики – 2 шт.

Перець чилі, пластівці – 1/4 ч. л.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Козячий сир – 100 г

Олія – 3 ст. л.

Сіль

Для подачі

Цибуля зелена

1 шт.

Зелений салат, пучок

за смаком

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Спосіб приготування:

1. Кабачок очистіть та наріжте невеликими кубиками. Наріжте цибулю та часник.

2. На сковороду діаметром 20 см викладіть нарізані кабачки. Смажте 4-5 хвилин на сильному вогні.

3. Додайте цибулю, часник і сушені пластівці чилі та готуйте ще 2-3 хвилини, помішуючи.

4. Збийте яйця та вилийте до овочів. Готуйте до застигання по краях.

5. Додайте сир в омлет. Закрийте сковороду кришкою та готуйте на невеликому вогні ще хвилини 2-3.

6. Прикрасьте зеленню.

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