Папуга у Новій Зеландії мимохіть став відеоблогером, вкравши камеру (відео)

У Новій Зеландії подружжя туристів Верхул проводили відпустку у національному парку Фьордленд. Коли вони зупинилися в хатині біля стежки Кеплера, до них підлетіло кілька папуг кеа, що досить рідкісні птахи для Нової Зеландії.

Тож туристи вирішили використати цю унікальну можливість та дістали камеру, аби зафільмувати птахів. Вони встановили GoPro на перилах балкона та знімали папуг.

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Раптом один з птахів схопив камеру і полетів до неба, мимохіть перетворившись на відеоблогера. Відтоді новозеландський папуга сам став блогером, знімаючи на відео своє власне життя, повідомляє USA TODAY.

Він плавно перелітав над горбами, приземлився на каміння поряд із деревом та продовжував все знімати.

Якось камера зняла, як папуга спробував погризти свою здобич, однак йому це не сподобалося.

Пропонуємо дізнатися, як навчити папугу говорити та які види цих птахів мовчатимуть попри тривалі спроби.

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