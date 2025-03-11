Популярний овоч в Україні різко подорожчав: скільки просять за кілограм

Наразі оптові ціни на імпортні томати в Україні варіюються в межах 75–85 грн/кг, що на 25% вище порівняно з минулим тижнем. Однак, попри здорожчання, середня вартість залишається на 10% меншою, ніж у цей самий період минулого року.

Як зазначають аналітики EastFruit, цього тижня в Україні спостерігається нестача помідорів, що спричинило підвищення їхньої вартості. За словами експертів, підвищення цін пов’язане зі зменшенням обсягів імпорту томатів, особливо з Туреччини.

Головною причиною цього стали несприятливі погодні умови в країні-виробнику, що ускладнило експорт до України. Експерти підкреслюють, що подорожчання томатів спричинене низкою важливих чинників:

скорочення імпорту – через несприятливі погодні умови Туреччина зменшила експорт томатів, що вплинуло на ситуацію на українському ринку;

вичерпання запасів – на початку лютого було завезено певну кількість помідорів, але через повільні темпи реалізації протягом місяця їхні залишки поступово зменшилися;

обмежені нові поставки – минулого тижня імпортери завозили мінімальні обсяги томатів, що ще більше посилило дефіцит.

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Оптові ціни на імпортні томати в Україні зараз коливаються в межах 75–85 грн/кг, залежно від якості продукції та обсягу поставок. Це приблизно на 25% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас, навіть після подорожчання, середня вартість залишається на 10% нижчою, ніж у цей самий період торік.

Прогнозується, що з початку наступного тижня поставки турецьких томатів відновляться, що сприятиме стабілізації ринку. Якщо аналітики праві, ціни мають зупинити зростання, а в деяких випадках можуть навіть трохи знизитися.

Яка вартість помідорів в українських супермаркетах

За даними "Мінфін", середня ціна помідорів в Україні зараз складає 121,85 грн/кг. Це суттєво вище, ніж у лютому, коли вартість становила 107,64 грн/кг. У провідних торговельних мережах країни на томати встановлені такі розцінки:

"Сільпо" – 149 грн/кг;

"АТБ" – 119,95 грн/кг;

"Фора" – 96,90 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з середини травня 2025 року українці можуть очікувати на зниження вартості основних продуктів харчування.

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