Популярний сервіс припинив роботу: як тепер українцям передавати показники за газ

З 2025 року сервіс 104.ua більше не буде доступним для передачі показань газових лічильників. Споживачам необхідно перейти на альтернативні способи, щоб гарантувати правильне нарахування оплати за спожитий газ.

Які методи доступні для українських споживачів на даний момент, розповідає UAportal з посиланням на видання "Газ Правда". Наразі передати показники газового лічильника можна за допомогою:

особистого кабінету на платформі "Газмереж" або на сайті місцевого оператора газорозподільних мереж;

вебсайту чи чат-бота GASUA;

зателефонувавши на гарячу лінію "Нафтогазу" або надіславши SMS на номер 4647.

Читайте також: Українцям розповіли, які доходи не враховуються при призначенні субсидії

Коли подавати показники лічильника

Передавати показники газових лічильників потрібно щомісяця в період з 1 по 5 число.

Це є обов’язковою процедурою, навіть якщо ви не використовували газ чи тимчасово не проживаєте в будинку. У таких випадках слід повідомити попередні показники, щоб підтвердити нульове споживання.

Це допоможе уникнути нарахування за загальними квартирними показниками, які можуть спричинити завищення сум у платіжкахя і гарантує точне нарахування відповідно до ваших лічильників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у січні українці можуть отримати третю платіжку за газ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!