Спробуйте замість шарлотки: Як приготувати легкий яблучний пиріг з заварним кремом

Справжній секрет цього смачного пирога полягає в його ніжній заливці, яка дарує яблукам неповторний смак та текстуру. Цей рецепт простий і смачний, і ми поділимося ним з вами.

Цей яблучний пиріг буде виглядати і смакувати, ніби він приготовлений у найкращій кондитерській, все залежить від вашої фантазії при подачі, пише Inshe.tv.

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Інгредієнти:

3 яйця (приблизно 130 г)

75 г цукру

90 г молока

35 г вершкового масла

80 г борошна

700 г очищених яблук

5 г розпушувача тіста

Дрібка солі

10 г ванільного цукру

Приготування:

Спочатку тонко наріжте очищені яблука. Щоб запобігти їх пожовклості, полийте нарізані яблука лимонним соком та добре перемішайте їх. У глибокій мисці розбийте яйця і додайте цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збивайте цю масу до отримання пишної піни. Додайте розтоплене вершкове масло та молоко до маси з яєць і добре змішайте, поки не отримаєте однорідну консистенцію. Поступово додайте борошно, розмішане з розпушувачем тіста, і ретельно замішайте до отримання однорідного рідкого тіста. Додайте нарізані яблука до тіста і обережно змішайте, щоб рівномірно розподілити їх. Перекладіть отриману масу в форму, покриту пергаментом. Зверху можна посипати пиріг мигдалевими пелюстками за бажанням. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг протягом приблизно 50-60 хвилин. Після випікання залиште пиріг у формі на деякий час, щоб він охолонув та стабілізувався. Перед подачею на стіл посипте пиріг цукровою пудрою.

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