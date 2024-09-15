Відвідав всі країни світу: американський турист назвав найгірше місце на планеті

Американцю Інді Нельсону вдалося побувати у кожній країні світу. Крім того, його досягнення зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса. Причиною цього стало те, що він скористався найбільшою кількістю авіаліній, а саме 170.

Цікаво, що Інді Нельсон об'їхав світ всього за півтора року. Подорож розпочалася у 2018 році, коли йому виповнилося лише 22. Про це пише 24 Канал.

Де найбільше не сподобалося мандрівнику

Інді задумав відвідати всі країни світу під час свого перебування в Північній Кореї. До речі, цей досвід подорожей він згадує як досить приємний. Після закінчення коледжу Інді взяв кредит у розмірі 80 тисяч доларів.

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Його навколосвітня подорож була захоплюючою, хоча й інколи небезпечною. Чотири рази Інді був затриманий через підозри у шпигунстві. Це сталося в Ірані, Лівії, Папуа-Новій Гвінеї та росії.

Інді побував у кожній країні світу. Джерело: Guinness World Records Інді побував у кожній країні світу. Джерело: Guinness World Records

"Поїдьте на три місяці до Індії, Камбоджі чи Центральної Азії. Це змінює ваш фундамент, змінює те, ким ви є, змінює ваш погляд на світ", – радить Інді.

Коморські острови залишили в Інді найгірші враження, а от Камбоджа захопила його своєю красою.

Цікаво, що він зовсім не прагнув увійти до Книги рекордів і дізнався про це тільки після свого повернення до Сполучених Штатів.

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