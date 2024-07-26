Після атаки дронів у Ростовській області рф розгорілися масштабні пожежі (відео)

У ніч на 26 липня в Ростовській області рф сталася масована атака дронів. Після роботи протиповітряної оборони окупантів в регіоні розгорілися масштабні пожежі.

У місцевих інтернет-спільнотах повідомляється, що "ППО все збивала в районі села Несвєтай, за 17 км на північ від Ростова". У селі Несвєтай було помічено до 5 безпілотників.

"Від уламків на землі почалася невелика пожежа", – йдеться у повідомленні.

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Пожежа в Ростовській області рф. Джерело: t.me/astrapress Пожежа в Ростовській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Пожежа в Ростовській області рф. Джерело: t.me/astrapress Пожежа в Ростовській області рф. Джерело: t.me/astrapress

Уламок БПЛА біля села Несвєтай. Джерело: t.me/rostovnadonuvk Уламок БПЛА біля села Несвєтай. Джерело: t.me/rostovnadonuvk

Міноборони рф у своєму Telegram-каналі повідомило, що уночі 26 липня чергові кошти ППО "перехопили та знищили" чотири безпілотники у небі над Ростовською областю.

Як зазначає відомство, ЗСУ намагалися "здійснити терористичну атаку" із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах у регіоні. Повідомляється, що ще два БПЛА цієї ночі було збито над Курською областю.

Місцеві мешканці опублікували фото уламків БПЛА та показали відео з території біля села Несвєтай, де почалася пожежа.

"Ростовську область атакували дві групи дронів. Одну збили в Аксайському районі. Іншу у Родіоново-Несвєтайському", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня дрони та ракети атакували військові об'єкти росіян в окупованому Криму. Вибухи лунали в Сімферополі, Євпаторії, Окунівці та Новофедорівці, де розташовано аеродром окупаційних військ.

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