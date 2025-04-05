Після шквалу звернень: 'Укрзалізниця' відновила довгоочікувану послугу

У мобільному додатку "Укрзалізниці" знову з’явилася програма лояльності "Обіймашки". Раніше вона дозволяла пасажирам накопичувати бонусні бали, які можна було обмінювати на знижки у компаній-партнерів. Однак після хакерської атаки всі бонуси було втрачено, що викликало хвилю обурення серед користувачів. Люди масово зверталися до УЗ із вимогами відновити бали, які вони збирали протягом тривалого часу – іноді роками.

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці" 4 квітня, бонусна програма "Обіймашки" знову активна. OBOZ.UA перевірив інформацію та підтвердив – бонусні бали справді повернулися, хоча пропозиції від партнерських компаній поки що не відображаються в системі.

До того ж кожному користувачу "Укрзалізниці" нарахували додаткові 10 тисяч бонусних балів. Це один із способів компенсувати незручності, яких зазнали клієнти після кібератаки.

Також повідомляється, що програма лояльності була недоступною протягом 13 днів. У цей період пасажири масово зверталися до компанії з питаннями щодо своїх накопичених балів.

"Ми отримали тисячі ваших звернень, прочитали кожне з них – і не зупинилися, доки не повернули кожну "обіймашку" її законному власнику", – зазначили в "Укрзалізниці".

"Знижки та пропозиції від партнерів, на які можна буде витратити бонусні обіймашки, повернуться трохи пізніше, тож є час накопичити більше під час великодніх подорожей. Продовжуємо рух", – додали в компанії.

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Раніше УЗ вже повернула більшість основних і частину додаткових онлайн-можливостей. Зокрема, в застосунку знову стали доступними залізничні квитки, які були придбані до моменту кібератаки.

Таким чином, кожен користувач має змогу відновити свій раніше куплений квиток. Для цього необхідно виконати такі дії:

увійти до свого облікового запису в застосунку "Укрзалізниця";

натиснути на банер, що розміщений на головному екрані – він перенаправить на сторінку для відновлення квитка;

обрати опцію "Завантажити PDF-квиток" і зберегти його на своєму мобільному пристрої.

Крім того, знову стали доступними кілька додаткових онлайн-сервісів:

можливість оформлення пільгових квитків для студентів;

купівля квитків для людей з інвалідністю;

онлайн-доступ до розкладу руху по вокзалах;

придбання квитків зі спецрезерву "Укрзалізниці" через застосунок "Армія+".

Наразі компанія продовжує працювати над відновленням таких функцій, як верифікація через Дія.Підпис та автоматичне придбання квитків.

Нагадаємо, 22 березня "Укрзалізниця" зазнала однієї з наймасштабніших кібератак за весь час свого існування. Унаслідок цього було тимчасово призупинено роботу цифрових сервісів, зокрема систему онлайн-продажу квитків.

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