Після такого – малоймовірно, що хтось вижив: ЗСУ знищили бомбами JDAM/GLSDB ворожий командний пункт (відео)

Українські військові знищили бомбами JDAM/GLSDB командний пункт 238-го ОСБ рф у Верхньоторецьке на Донеччині

У мережі з'явилось ефектне відео удару бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238-го ОСБ рф, розташованому у населеному пункті Верхньоторецьке в Донецькій області.

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Відповідний відеоролик опублікували на офіційному Telegram-каналі головного редактора Цензор.Нет Юрія Бутусова. На відео можна побачити як плануючі бомби перетворюють місце базування окупантів у купу сміття.

"Після подібної бавовни малоймовірно, що хтось міг вижити", – прокоментували допис у мережі.

Кориговані боєприпаси, що планують, є модифікованими авіаційними бомбами, оснащеними спеціальними крилами, системами наведення та, в окремих випадках, окремими двигунами.

Основна перевага плануючих бомб полягає у їх здатності наносити удари по цілям з великої відстані, навіть до кількох десятків кілометрів, уникаючи зони дії систем ППО малої та середньої дальності.

На жаль, в українській авіації відсутні власні виробництва плануючих бомб. Однак, на допомогу прийшли наші союзники.

21 грудня 2022 року Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, в рамках якого передбачено постачання "високоточних авіаційних боєприпасів". Засоби масової інформації повідомили, що йдеться про комплекти JDAM, які перетворюють звичайні вільнопадаючі авіабомби в керовані боєприпаси, придатні для застосування в будь-яких погодних умовах. За даними агентства Bloomberg, Сполучені Штати передбачали постачання спеціальної версії JDAM-ER зі збільшеною дальністю.

Також Збройні Сили України отримають інший тип плануючих боєприпасів – GLSDB. Про замовлення цих боєприпасів для України повідомлено Сполученими Штатами 3 лютого 2023 року. GLSDB є гібридом плануючої бомби та ракети з двигуном, і запускається з наземних пускових установок.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх.

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