'Після всіх хвороб на ноги поставить': як приготувати деруни з пажитником

Дуже популярна в давнину, але рідко використовувана нині рослина пажитник (гуньба сінна, або шамбала) має незвичайний пряний аромат та доповнює неповторним смаком страви.

Цій рослині здавна приписували низку корисних властивостей. У народі казали, що "пажитник після всіх хвороб на ноги поставить".

У магазинах та на ринках пажитник можна купити у вигляді порошку, або ж придбати його насіння, що чимось нагадує кукурудзу.

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Вважається, що пажитник тамує голод, виводить з організму шлаки, має антиоксидантні, гіпоглікемічні, гіполіпідемічні, антидіабетичні, гепатопротективні, антиульцерогенні, гіпотироїдальні, седативні, нейропротективні, протипухлинні та інші властивості.

Якщо ви захочете щось приготувати з цією "чудодійною" рослиною, пропонуємо рецепт дерунів з пажитником.

Інгредієнти:

Мелений пажитник – 2 ст.л.

Картопля – 0,5 кг;

Сметана – 1 ст. л.

Сіль – щіпка,

Спеції – до смаку;

Олія – 3 ст. л.

Як готувати деруни з шамбалою:

Картоплю треба почистити, вимити та натерти, додати в неї сметани й перемішати. Потім всипте у суміш пажитник та спеції (за бажанням), посоліть. Замішайте тісто. На розігріту сковорідку з олією викладайте столову ложку тіста й смажте до готовності з обох сторін на середньому вогні.

Пропонуємо вам поради досвідчених кухарів, як готувати правильно та якісно деруни.

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