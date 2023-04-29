"Після всіх хвороб на ноги поставить": як приготувати деруни з пажитником
Дуже популярна в давнину, але рідко використовувана нині рослина пажитник (гуньба сінна, або шамбала) має незвичайний пряний аромат та доповнює неповторним смаком страви.
Цій рослині здавна приписували низку корисних властивостей. У народі казали, що "пажитник після всіх хвороб на ноги поставить".
У магазинах та на ринках пажитник можна купити у вигляді порошку, або ж придбати його насіння, що чимось нагадує кукурудзу.
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Вважається, що пажитник тамує голод, виводить з організму шлаки, має антиоксидантні, гіпоглікемічні, гіполіпідемічні, антидіабетичні, гепатопротективні, антиульцерогенні, гіпотироїдальні, седативні, нейропротективні, протипухлинні та інші властивості.
Якщо ви захочете щось приготувати з цією "чудодійною" рослиною, пропонуємо рецепт дерунів з пажитником.
Інгредієнти:
- Мелений пажитник – 2 ст.л.
- Картопля – 0,5 кг;
- Сметана – 1 ст. л.
- Сіль – щіпка,
- Спеції – до смаку;
- Олія – 3 ст. л.
Як готувати деруни з шамбалою:
- Картоплю треба почистити, вимити та натерти, додати в неї сметани й перемішати.
- Потім всипте у суміш пажитник та спеції (за бажанням), посоліть. Замішайте тісто.
- На розігріту сковорідку з олією викладайте столову ложку тіста й смажте до готовності з обох сторін на середньому вогні.
Пропонуємо вам поради досвідчених кухарів, як готувати правильно та якісно деруни.
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