Останній дзвоник 2025: коли діти в Україні підуть на літні канікули

Триває остання чверть 2024–2025 навчального року. У зв’язку з подовженим карантином та зміщенням весняних канікул у ряді областей, багато хто цікавиться, коли саме в школах пролунає останній дзвоник.

У мережі почала поширюватися неправдива інформація про початок канікул з 1 липня, тому "24 Канал" вирішив роз’яснити ситуацію, посилаючись на офіційні дані з сайту Верховної Ради.

Відповідно до Постанови Кабміну України №841 від 23 липня 2024 року "Щодо початку навчального року під час воєнного стану", навчальний рік 2024–2025 розпочався 2 вересня 2024-го і триватиме до 30 травня 2025-го. Таким чином, дата останнього дзвоника в школах – 30 травня 2025 року.

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Оскільки постанова залишається чинною, навчальні заклади продовжують діяти згідно з її положеннями. Відтак, літні канікули для школярів розпочнуться 1 червня 2025 року й триватимуть до 31 серпня.

Втім, за інформацією Міністерства освіти, кожен навчальний заклад має право самостійно визначати структуру навчального року та формат проведення навчання. Це, зокрема, залежить від того, як воєнні умови позначилися на психологічному стані та освітньому рівні учнів, чи є прогалини у знаннях, а також від ситуації з безпекою та енергопостачанням.

Інакше кажучи, навчальні заклади мають право самостійно встановлювати дати шкільних канікул. Деякі школи вже скористалися цим правом, змістивши графік під час карантину у лютому–березні. Водночас є приклади перенесення канікул на 16–23 квітня – на час святкування Великодня.

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