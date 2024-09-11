Посперечався на пляшку коньяку: росіянин підписав контракт із ЗС РФ, втратив руки і потрапив у полон до ЗСУ (відео)

Росіянин уклав контракт з міноборони РФ через спір, що завершився для нього втратою кистей рук і пальців на ногах. Зрештою, його захопили українські військові, а пляшку коньяку він програв своєму товаришу.

Історію колишнього охоронця на ім'я Станіслав оприлюднив Insider, опублікувавши частину його інтерв'ю.

"Станіслав підписав контракт із міноборони РФ, посперечавшись із товаришем. Він міг отримати пляшку коньяку, але в підсумку опинився на війні", – зазначено в описі до відео.

Справа в тому, що полонений окупант вважав, що через свій вік його визнають непридатним для служби і відправлять додому, де він зможе відсвяткувати це пляшкою коньяку. Однак події розгорнулися зовсім інакше.

"Сперечався з товаришем, чи візьмуть мене на контракт. Взяли... Це того не варте. Оце парі… Залишився без рук. Став інвалідом", – скаржиться окупант.

Раніше ми розповідали, що бійці з Rarog біля Часового Яру знищили "Солнцепьок" окупантів прямо в момент пусків.

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