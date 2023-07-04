Поставте на кухні і забудьте про комах: Як зробити ефективну саморобну пастку для мух

Як зробити ефективну пастку для мух та мошок своїми руками

Позбутись від неприємних мух можна за допомогою простої пастки, яку можна зробити самостійно. Цей метод ефективний і не потребує значних витрат. Замість того, щоб купувати пастки та хімічні засоби, скористайтеся наступними кроками, щоб створити свою власну пастку для мух із доступних матеріалів, які, можливо, вже є у вашій кухні.

Читайте також: Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

Ось що вам знадобиться:

Банка;

Яблучний оцет;

Засіб для миття посуду;

Аркуш паперу.

Основні кроки:

Нагрійте склянку яблучного оцту в каструлі (потрібно достатньо оцту, щоб занурити муху). Потім перелийте його у скляну банку; Додайте 1 або 2 краплі засобу для миття посуду до оцту, щоб зменшити поверхневий натяг рідини. Цей крок є важливим, оскільки він запобігає мухам просто сідати на поверхню оцту і літати; Згорніть аркуш паперу в лійку і вставте його в банку, залишивши невеликий отвір для входу мух.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!