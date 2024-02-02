Потенційно небезпечний астероїд розміром з хмарочос наближається до Землі

У п'ятницю, 2 лютого, над Землею пролетить гігантський астероїд, відомий як 2008 OS7. Його діаметр становить майже 500 метрів.

Астрономи з Астрономічного музею Тайбея віднесли його до категорії потенційно небезпечних, пише Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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Що відомо про 2008 OS7

Астероїд 2008 OS7 був відкритий 2008 року.Його діаметр становить від 470 до 1050 метрів, що приблизно дорівнює висоті Ейфелевої вежі.

2 лютого 2024 року астероїд пролетить повз Землю на відстані близько 2,85 мільйона кілометрів, що в 7,3 раза більше відстані до Місяця.

Швидкість 2008 OS7 становить 18,2 км/год.

Зіткнення з Землею 2 лютого не очікується.

Які ще відомі потенційно небезпечні астероїди

За даними NASA, 2024 року 18 небесних тіл пройде на відстані менш як 7,5 мільйонів кілометрів від Землі.

Найближчим до нас буде великий астероїд Апофіс (99942 Apophis) діаметром 370 м - він пролетить 14 квітня 2029 року на відстані менш як 40 тисяч кілометрів.

Однак прогнози щодо траєкторій астероїдів можуть змінюватися. Так, п'ять років тому прогнозували іншу дату зближення Апофіза з Землею - 2068 рік.

Чи є ризик зіткнення з астероїдом

Ризик зіткнення з астероїдом 2008 OS7 2 лютого 2024 року дуже низький.

Вчені постійно відстежують траєкторії астероїдів і шукають способи їхнього відведення, якщо виникне така потреба.

Раніше науковці припустили, що астероїди можуть містити невідомі елементи з-поза Періодичної таблиці.

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