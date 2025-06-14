Потепління вже близько: відома синоптикиня поділилася позитивним прогнозом погоди для України

Протягом вихідних в Україні очікується невелике підвищення температури. Однак опади не покинуть територію країни.

Таку інформацію надала синоптикиня Наталка Діденко. "Вже завтра, 14 червня, у більшості регіонів температура повітря буде на рівні, який сьогодні спостерігається на півдні та сході України – від +19 до +24 градусів. У неділю ж стовпчики термометрів піднімуться до +21...+26 градусів", – повідомила вона.

За її прогнозом, дощі очікуються періодично, інколи супроводжуватимуться грозами. Опади покриють майже всю територію України, окрім західних регіонів, де в суботу буде лише небагато вологи, а в неділю – переважно сонячна погода.

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"Вітер на вихідних залишатиметься поривчастим і переважно дме з північного заходу", – додала синоптикиня.

Погода у Києві

На 14-15 червня Наталка Діденко передбачає у Києві помірно теплу погоду з температурою повітря від +20 до +22 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі, а в неділю очікується більше сонячних промінчиків. Вітер у столиці залишатиметься поривчастим.

Погода на вихідні

Синоптик Ігор Кібальчич також прогнозує, що істотного потепління на вихідних не буде. За його словами, у більшості регіонів очікуються аномально низькі температури, а також нестійка, волога погода з періодичними дощами та грозами. Крім того, місцями можливий невеликий град і поривчастий вітер.

Нагадаємо, що синоптики попереджають, що спека та посуха можуть знищити частину врожаю в Україні.

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