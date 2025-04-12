Втрати врожаю в Україні доходять до 80%: якими будуть ціни на популярні фрукти влітку

Через заморозки в Україні у квітні прогнозується дефіцит кісточкових плодів, особливо абрикосів і персиків. У 2025 році ціна на персики може підвищитися приблизно на 25% у порівнянні з минулорічною.

Таку оцінку озвучив Максим Бойко – головний агроном агропідприємства з Одеської області, пише Forbes Ukraine. За його розрахунками, якщо у 2024 році персики коштували від 60 грн за кілограм, то в 2025-му ціна нижче 75 грн/кг малоймовірна.

За оцінками експертів, аномальні заморозки, що вдарили по Україні у квітні, знищили до 80% абрикосового цвіту. За словами Андрія Мелеша, співвласника фермерського господарства на Закарпатті, наслідки для врожаю будуть катастрофічними: його абрикосовий сад, що займає 18 гектарів, принесе лише близько 50 тонн фруктів замість звичних 260 тонн – урожайність впаде більш ніж у п’ять разів.

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Що стосується персиків, то деякі сільгосппідприємства втратили до 90% ранніх сортів і близько 30% пізніх. Водночас остаточні обсяги завданих погодою збитків поки що залишаються невідомими. Оцінити ситуацію з іншими плодовими культурами стане можливим лише після початку цвітіння – приблизно за два-три тижні.

"Для оцінки рівня втрат потрібен час. Окрім того, в Україні загроза приморозків зберігається приблизно до 15 травня", – зазначає Андрій Ярмак, економіст інвестиційного підрозділу ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Ціни на фрукти цьогоріч однозначно зростуть – це неминуче. Причиною стали складні погодні умови, які призвели до серйозних втрат урожаю. Щоб врятувати залишки, аграрії змушені використовувати дороговартісні технології. Серед них:

крапельне зрошення крон дерев, яке створює на квітах захисну крижану оболонку;

використання відкритого вогню, спеціальних свічок або димових шашок, що дозволяє підвищити температуру поблизу квіток на 1–2 °C;

проганяння теплого повітря за допомогою вентиляторів для запобігання заморозкам.

Зазвичай дефіцит фруктів в Україні компенсується за рахунок імпорту, однак цього року ситуація ускладнилася – негода зачепила й основних постачальників. Наприклад, у Чехії та Сербії через аномальне похолодання під загрозою опинилося від 40% до 95% урожаю абрикосів.

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