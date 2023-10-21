Потік Оріонідів: У ніч на 22 жовтня у небі можна побачити метеоритний дощ

Метеоритний дощ Оріонідів можна побачити в ніч із 21 на 22 жовтня

Наприкінці жовтня, а саме в ніч з 21 на 22 число, небо подарує можливість спостерігати один із найчарівніших метеорних потоків, відомих як Оріоніди.

Про це повідомило космічне агентство NASA. Оріоніди вважаються одним з найгарніших метеорних потоків, завдяки чому це надзвичайне явище завжди привертає увагу любителів астрономії.

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Ці метеори рухаються надзвичайно швидко зі швидкістю приблизно 66 кілометрів на секунду. Кожного року пік активності Оріонідів припадає на другу половину жовтня, коли Земля перетинає шлях цього метеорного потоку через область космосу, розсіяну частинками комети Галлея.

Для того щоб помилувати це незабутнє видовище, слід розташуватися так, щоб мати південний схід за горизонтом, якщо ви перебуваєте в північній півкулі, або північний схід, якщо ви на південній півкулі. Зазвичай для адаптації очей до темряви потрібно близько 20-30 хвилин, але як тільки це відбудеться, ви зможете насолоджуватися чарівним метеорним дощем.

Також важливо відзначити, що NASA організовує пряму трансляцію події з Центру космічних польотів імені Маршалла. Трансляція розпочнеться о 5 ранку за київським часом, що дасть можливість приєднатися до подиву навіть тим, кому не пощастить побувати в підходящому місці для спостереження.

Важливо зауважити, що сузір'я Оріон, яке дало назву цьому метеорному потоку, не є джерелом метеорів. Воно виступає як радіант, точка на небі, звідки, здавалося б, виходять Оріоніди. Найкраще спостерігати цей західний вид величного явища під кутом від 45 до 90 градусів від радіанта.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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