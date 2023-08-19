Знадобиться сіль, оцет та сік лимона: як швидко видалити сліди від праски

Зберегти одяг в ідеальному стані – завдання, з яким стикається кожна господиня. Однак іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Вони можуть стати справжньою проблемою.

UAportal розповість, як позбутися від плям від праски на одязі за допомогою простих і доступних методів, які врятують ваші улюблені речі.

Читайте також: Що обрати краще праску чи відпарювач

Столовий оцет, який завжди можна знайти в кухонній шафці, не тільки відіграє важливу роль у кулінарії, а й виявляється незамінним рятівником у боротьбі з плямами від праски. Потріть проблемну ділянку тканини столовим оцтом, а потім обережно пропрасуйте її гарячою праскою через марлю. Результат не заставить довго чекати.

У випадку, якщо оцту немає під рукою, лимонний сік стане гідним альтернативним рішенням. Нанесіть сік лимона на пляму, посипте цукровою пудрою і дайте висохнути. Після цього достатньо лише випрати річ у прохолодній воді, і сліди від праски зникнуть.

Не менш ефективним засобом також є сіль. Змочіть пляму холодною водою, насипте сіль зверху і дайте просохнути. Далі лише прополоскайте річ у холодній воді, і пляма зникне безслідно.

Застосовуючи ці прості лайфхаки, ви зможете легко і швидко позбутися слідів від праски, зберігши ваш одяг у найкращому вигляді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Нагадаємо,