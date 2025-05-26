Повірка лічильника у 2025 році: кому з українців доведеться викласти кошти

Деяким споживачам житлово-комунальних послуг доведеться зіткнутися з додатковими витратами. Експерт акцентував увагу на обов'язковості проходження важливої процедури.

Так, відповідно до чинного законодавства, необхідно регулярно проводити перевірку квартирних лічильників на справність, наголосив керівник аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко. Цей процес має назву – повірка лічильників, пише "24 Канал" з посиланням на "Українське радіо".

Перевірка лічильника є необхідною, оскільки з часом прилади зношуються і можуть показувати неточні дані щодо споживання ресурсів. У результаті це може спричинити регулярні переплати.

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Хто зобов’язаний проходити повірку лічильника

Усі власники приладів обліку повинні проходити повірку лічильників, інакше їхні показання не враховуватимуться. Якщо не виконати цю вимогу в установлений термін, нарахування за комунальні послуги здійснюватиметься за середніми нормативами, що часто веде до переплат.

Як часто необхідно проводити повірку

Перевірку приладу обліку проводять один раз на чотири роки. Організацію та фінансування цієї процедури споживачі повинні забезпечити самостійно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці можуть скоротити витрати на комуналку на 50%.

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