Повірка лічильників води: що це таке та коли потрібно зробити

Після річної паузи в Україні відновили обов'язкову повірку лічильників води, газу та електроенергії. Процедуру необхідно пройти впродовж трьох місяців після завершення опалювального періоду.

Якщо користувач проігнорує цю процедуру, його може чекати штраф. Про це пише 24 tv.ua.

Як відбувається процес:

Ініціатором перевірки може бути як споживач, так і компанія-постачальник

Постачальники зазвичай самостійно повідомляють клієнтів про необхідність повірки

Департамент комунальних послуг надсилає офіційні повідомлення споживачам, які пропустили термін перевірки

Процедура перевірки передбачає:

Демонтаж приладу обліку

Оцінку його метрологічних характеристик

Повторне встановлення після завершення перевірки

Видачу акту або протоколу з результатами

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Фінансовий аспект:

Безкоштовна повірка: Лічильники електроенергії

Газові лічильники Платна повірка: Лічильники води

Лічильники тепла (якщо витрати не включені в тариф)

У разі виявлення несправностей прилад підлягає ремонту або заміні.

Нагадаємо, "Нафтогаз" закликав користувачів провести термінову перевірку газових котлів.

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