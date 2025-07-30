Чи підвищаться пенсії по інвалідності з 1 серпня: відповідь ПФУ

У серпні 2025 року українці, які отримують пенсії за інвалідністю, не повинні очікувати підвищення виплат. Як зазначають фахівці, планового зростання не передбачено — останнє підвищення відбулося ще у березні в рамках індексації, і з того часу розміри виплат залишаються незмінними.

Про це пише На пенсії. Право на пенсію за інвалідністю мають особи, які частково або повністю втратили працездатність через хворобу, травму чи вроджену ваду. Основною умовою для призначення пенсії є наявність необхідного страхового стажу, який залежить від віку на момент встановлення інвалідності й коливається в межах від одного до п’ятнадцяти років.

Розмір таких пенсій визначається залежно від групи інвалідності. Для першої групи він дорівнює 100% від пенсії за віком, для другої — 90%, для третьої — 50%. Водночас законом передбачено, що розмір пенсії не може бути нижчим за прожитковий мінімум. Наприклад, для осіб із третьою групою інвалідності ця сума становить 2361 гривню, а для першої групи — не менше 3323 гривень з 1 березня 2025 року.

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Окремі умови діють для військовослужбовців. Ті, хто отримав інвалідність під час служби, незалежно від страхового стажу мають право на пенсію. Розмір залежить від обставин — якщо інвалідність пов’язана з війною, виплати становлять від 60 до 100% від грошового забезпечення; у випадках, не пов’язаних із війною — від 40 до 70%. Мінімальні гарантовані пенсії для цієї категорії з серпня 2025 року складають від 9478 до 16 847 гривень залежно від групи.

Особи, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, отримують пенсії, що базуються на заробітку в зоні відчуження у 1986–1990 роках або ж на п’ятикратному розмірі мінімальної зарплати. Мінімальні суми для цієї категорії коливаються від 6077 до 17 486 гривень, залежно від групи інвалідності та статусу ліквідатора.

З 1 липня 2025 року в Україні змінився механізм виплати соціальної допомоги особам з інвалідністю. Всі повноваження щодо призначення і виплати таких допомог перейшли до Пенсійного фонду. Тепер він відповідальний не лише за пенсії, а й за державну соціальну допомогу тим, хто не має права на пенсію, надає допомогу на догляд, дітям з інвалідністю та виплати на поховання для відповідних категорій. Тим, хто вже отримує допомогу, додатково звертатися до ПФУ не потрібно — виплати продовжуватимуться автоматично.

Раніше ми розповідали, що українцям з середньою зарплатою "не світить" навіть середня пенсія.

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