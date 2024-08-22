З'явились фото з результатами нічних ударів СБУ та ССО по аеродрому 'Маринівка' у Волгоградській області

22 серпня 2024 року Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій здійснили успішну атаку на російський аеродром "Маринівка" у Волгоградській області рф. Цей військовий об'єкт ворог активно використовував для авіаційних ударів по українських позиціях.

В результаті влучного удару було знищено та пошкоджено російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Крім того, супутникові знімки підтвердили повне знищення складів з боєприпасами та ангарів, де дислокувалися ворожі літаки.

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OSINT-аналітик MT Anderson опублікував у мережі X фотографії, які наочно демонструють масштаби руйнувань на аеродромі.

Зазначається, що в пошкоджених ангарах на аеродромі "Мариновка" помітно силуети літаків Су-34, які є носіями КАБів та ракет.

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: X/MT Anderson

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant

Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant Фото наслідків удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Джерело: t.me/ukr_informant

Аеродром "Маринівка" розташований у Волгоградській області і відігравав важливу роль у російській агресії проти України. З цього аеродрому ворожі літаки неодноразово здійснювали вильоти для бомбардувань українських міст і сіл.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня ЗСУ у Новошахтинську влучили в комплекс ППО росіян С-300.

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