З'явилися нові фото та відео наслідків атаки на Кримський міст

Уночі 17 липня кілька вибухів пролунали на Кримському мосту. окупанти заявили, що сталася "надзвичайна подія" в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Рух транспорту повністю зупинено.

Момент атаки на Кримський міст потрапив на відео:

А це наслідки вибуху:

Тим часом у соцмережах з'являються нові фото та відео з Кримського мосту, з яких можна побачити, що ушкоджене дорожнє полотно, а опора мосту ціла.

Окупаційна влада Криму закликала мешканців півострова утриматися від поїздок через Кримський міст та з метою безпеки "вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони".

російські пабліки пишуть, що під час "надзвичайної події" на мосту загинули двоє людей, що перебували в авто – це сімейна пара з Бєлгородської області рф, що їхала до Криму.

Мінтранс рф визнав, що на мосту присутнє "ушкодження дорожнього полотна на прольотах споруди з боку республіки Крим".

Нагадаємо, вперше Кримський міст було атаковано у жовтні 2022 року. Тоді на залізничній гілці мосту виникла сильна пожежа.

Повторна атака на міст сталася 17 липня. Ушкоджене дорожнє полотно. ЗМІ припускають, що за атакою стоять Військово-Морські Сили ЗСУ та СБУ.

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