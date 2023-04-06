З'явились перші відео удару ЗСУ по військових цілях на території росії – ЗМІ

Збройні сили України вперше оприлюднили відеокадри ударів територією росії, повідомляє німецьке видання Bild. Ці кадри були опубліковані 2 квітня в Telegram-каналі командира Харківського гарнізону Сергія Мельника. Точна дата зйомки відео невідома.

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Відео супроводжується таким коментарем: "Бійці 4-го прикордонного загону проводили розвідку та виявили техніку окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі. Завдяки професійній взаємодії з артилеристами мету було відразу знищено".

Користувач твіттера з ніком SerDer_Daniels визначив, що російські військові, які потрапили під обстріл ЗСУ, розташовувалися на позиціях біля села Цапівка в Білгородській області, в лісосмузі поблизу ферми за 1,3 кілометра від кордону з Україною.

Військовий оглядач Bild Юліан Репке назвав цей удар превентивним, вважаючи, що російська армія планувала наступати з цих позицій у напрямку Харкова. За словами експерта, відео було багато в чому адресоване західним союзникам Києва.

"Превентивними ударами по території росії Україна показує, що обороняється все впевненіше і більше не дозволить Заходу диктувати, як саме їй захищати себе", – заявив він.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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