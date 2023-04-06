Появились первые видео удара ВСУ по военным целям на территории россии – СМИ

Вооруженные силы Украины впервые обнародовали видеокадры ударов по территории России, сообщает немецкое издание Bild. Эти кадры были опубликованы 2 апреля в Telegram-канале командира Харьковского гарнизона Сергея Мельника. Точная дата съемки видео неизвестна.

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Видео сопровождается таким комментарием: "Бойцы 4-го пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Благодаря профессиональному взаимодействию с артиллеристами цель была сразу уничтожена".

Видео дня

Пользователь твиттера с ником SerDer_Daniels определил, что попавшие под обстрел ВСУ российские военные располагались на позициях у села Цаповка в Белгородской области, в лесополосе вблизи фермы в 1,3 километре от границы с Украиной.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке назвал этот удар превентивным, считая, что российская армия планировала наступать с этих позиций в направлении Харькова. По словам эксперта, видео было во многом адресовано западным союзникам Киева.

"Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя", – заявил он.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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