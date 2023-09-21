З'явилися супутникові знімки, що доводять удар по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя

20 вересня під час вибухів у Криму заявлялося, що Сили оборони України вдарили крилатими ракетами класу "повітря-земля" Storm Shadow по командному пункту Чорноморського флоту рф поблизу селища Верхньосадове.

Як повідомляє Радіо Свобода, згідно із мапою військових об’єктів, там, де відбулися "прильоти", було розміщено 744-й Центру звʼязку Командування ЧФ рф.

Читайте також: У Криму бійці СБУ та МВС атакували військовий аеродром "Саки" дронами та "Нептуном"

Судячи з супутникових фото, наданих Planet Labs 21 вересня, поблизу селища Верхньосадове уражено значну частину розташування російської військової бази.

Раніше окупаційна влада Севастополя заявляла, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО збили безпілотники, після чого почалася пожежа – "загорілася суха трава".

Українська ж розвідка заявила, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!