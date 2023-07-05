З'явилось ефектне відео вибуху складу боєприпасів у Макіївці: до і після

У вівторок, 4 липня, на території тимчасово окупованої Макіївки Донецької області було знищено російських склад боєприпасів. Вибух був надзвичайно потужним: боєприпаси детонували три години.

Про це повідомляється на Офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

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"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони сьогодні о 21:40 припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться у повідомленні.

Донбас-реаліям вдалось геолокувати місце вибуху в окупованому місті. Судячи з відео місцевих жителів та зйомок дорогу, влучання було здійснено по складу боєприпасів сталося в недобудованому мікрорайоні "Моноліт". А саме – між шахтою Бутівською та міською лікарнею № 2. Ось це місце на мапі.

У самій лікарні (яку демонструють окупанти, як місце прильоту) вибуховою хвилею вибиті вікна, як і в будинках поруч.

Мешканці Макіївки повідомляють, що росіяни спеціально розміщують свої склади поблизу житлових будинків та медустанов, щоб звинуватити Україну в терактах.

Нагадаємо, БТР росіян натрапив на міну, один з окупантів "став астронавтом".

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