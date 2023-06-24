З'явилося фото збитого вагнерівцями гелікоптера Ка-52 у Воронезькій області

24 червня засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, який оголосив про наміри захопити владу в Росії, заявив, що його бойовики "приземлили" три російських військових гелікоптера, які атакували колони вагнерівців.

"Ми їх збили, вже третій. І ми збиватимемо їх усіх, якщо ви продовжуватимете їх відправляти", – звернувся він до російських військових.

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Згодом стало відомо, що один з гелікоптерів росіян було підбито вагнерівцями у Воронезькій області. Уламки гвинтокрила впали поблизу Московської траси.

Лідер вагнерівців заявив, що його бойовики будуть знищувати всі повітряні цілі, якщо буде загроза ударів.

Тим часом у соцмережах росіян з'явилися фото одного зі збитих вертольотів Ка-52, який впав у Воронезькій області.

Зазначається, що екіпаж загинув.

Нагадаємо, армія рф застосовувала ударні вертольоти для обстрілу колони вагнерівців.

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