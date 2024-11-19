З’явилось перше ймовірне відео запуску ATACMS по росії: у Міноборони рф заявили, що збили всі ракети і горіла техтериторія (відео)

19 листопада російське Міністерство оборони заявило, що Збройні сили України нібито завдали удару по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління в місті Карачев Брянської області за допомогою ракет ATACMS. До цього російське Міноборони та місцева влада повідомляли про атаку дронів.

Про це повідомляють пропагандистські ресурси "РИА Новости" та РБК з посиланням на Міноборони РФ.

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Згідно з повідомленням, українські сили нібито випустили шість ракет ATACMS по об'єкту в Брянській області. Російське Міністерство оборони стверджує, що системи С-400 та "Панцир" перехопили п'ять ракет, а одна була пошкоджена.

За даними РБК, уламки ракет впали на технічну територію військового об'єкта, де виникла пожежа, яку вдалося загасити. Жертв немає, за інформацією відомства.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони атакували склад боєприпасів у Карачеві Брянської області, не уточнюючи тип використаного озброєння, але зазначивши 12 вторинних вибухів і детонацію станом на 2:30 ночі.

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину.

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