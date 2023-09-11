З'явилося рідкісне відео з самого епіцентру теракту 11 вересня у США

Коли у США 11 вересня 2001 року літаки, захоплені терористами Аль-Каїди, врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, фотокореспондент CBS News Марк ЛаҐанга опинився в епіцентрі трагічного інциденту та зняв моторошну сцену падіння однієї з веж зблизька.

Як повідомляє CBS News, Марк ЛаҐанга цього дня проїжджав Вестсайдським шосе на Манхеттені, він не знав, що прямує якраз в епіцентр теракту. У цей момент одна з веж (південна) вже завалилася, а північна вежа почала падати, вкриваючи усе навколо хмарою попелу та пилу.

Все, що він знав, це те, що він повинен залишитися і знімати це.

Кореспондент опинився буквально у сотні метрах від місця теракту, він одразу дістав камеру й почав знімати усе, що відбувалося.

Його камера зафіксувала момент обвалу північної вежі Всесвітнього торгового центру та усе, що відбувалося потім.

"Було стільки пилу, а вуличні знаки було важко побачити, що я ніколи не здогадувався, що одна вежа вже впала", — пояснив ЛаҐанга.

Каже, що не усвідомлював всього, що відбувається. Він опитував перехожих: "Що сталося?". Один з офіцерів поліції сказав, що дах вежі провалився, а пожежний сказав, що впала частина вежі.

Коли 110-поверхова будівля завалилася, хмара попелу й пилу поглинула ЛаҐанга та об'єктив його камери, відкашлюючи пил, він змахнув з камери бруд, аби продовжити знімання. Марк ЛаҐанга каже, що попри близькість до епіцентру падіння вежі, йому пощастило залишитися цілим.

Довідково: 11 вересня 2001 року два пасажирські літаки, захоплені членами терористичної організації "Аль-Каїда", врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру (ВТЦ) у Нью-Йорку. Згодом обидві вежі завалилися, вбивши близько 3000 людей.

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Перший літак, United Airlines Flight 11, врізався у Північну вежу ВТЦ о 8:46 ранку. Другий літак, American Airlines Flight 175, врізався у Південну вежу о 9:03 ранку.

Обидва літаки були заповнені пасажирами та екіпажами, а також пальним. При зіткненні з вежами пальне вибухнуло, викликавши масштабні пожежі. Вогонь швидко поширився на верхні поверхи веж. Під час пожеж сталеві конструкції веж почали плавитися та деформуватися. Це призвело до руйнування веж, які завалилися о 10:28 ранку та 10:59 ранку відповідно.

Падіння веж ВТЦ спричинило масштабну руйнацію. Частини веж, а також будівлі, що стояли поруч, обрушилися на вулиці та підземні станції метро.

Унаслідок теракту загинуло близько 2996 людей, включаючи 19 терористів. Понад 6000 людей отримали поранення. Це був найкривавіший теракт у світовій історії.

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