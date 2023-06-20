З'явилося свіже фото Буданова після чуток про поранення: росіяни заістеричили новими фейками

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова оприлюднила фото з главою ГУР МОУ Кирилом Будановим. Вони разом провели зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Світлину Джапарова опублікувала у Facebook. Заступниця глави МЗС жартома додала, що всі учасники зустрічі живі та здорові.

За її словами, всі учасники зустрічі з Мацудою Кунінорі дискутували, обмінювались думками, обговорювали плани.

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Ці світлини викликали обурення у частини російських пропагандистів. Водночас інші росіяни почали вигадувати, буцімто у Буданова протези замість кінцівок та шукати "докази" на фото.

Дещо згодом Буданов зробив пряме включення до ефіру телемарафону та сказав, що росіяни "недопрацювали" фейк про його поранення.

"Як я на це реагую – по-перше, я це сприймаю досить смішно, ну і реагую так само. Фейки на те і є фейки – щоб викликати якусь певну реакцію в аудиторії. Але це досить, скажімо так, недопрацьовані фейки. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально. Далі всі чітко розуміли, що фейк буде розвінчаний, і вони виставлять дурнями самих себе", – зазначив він.

Зауважимо, російська пропаганда запустила фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення Буданова.

Нагадаємо, раніше росіяни створили фейковий ролик, в якому Буданов нібито збирається вбивати кримчан.

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