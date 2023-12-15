З'явилося відео, як депутат на Закарпатті підірвав гранати на сесії: поранено 26 осіб

На Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради місцевий депутат у приміщенні підірвав три гранати прямо під час сесії. Цей інцидент потрапив на відео.

У поліції повідомили, що унаслідок вибуху постраждали 26 людей та сам підривник. На сесії сільради розглядалися питання ухвалення бюджету на 2024 рік.

Як повідомила поліція Закарпатської області, о 11:37 в будівлі Керецьківської сільської ради під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

Відомо, що постраждали 26 людей. Самого підривника реанімують медики.

"Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", – йдеться у повідомленні.

ЗМІ пишуть, що депутат, який кинув гранати, проживав у селі Кушниця. Йому 54 роки. Підривник - Сергій Батрін, депутат від партії "Слуга Народу".

Нагадаємо, 15 грудня чоловік з гранатами увійшов до приміщення, де проходила сесія Керецьківської сільської ради, він викрикнув кілька разів "слухайте мене", дістав з куртки три гранати та кинув їх під ноги присутнім.

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