Появилось видео, как депутат на Закарпатье взорвал гранаты на сессии: ранены 26 человек

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета местный депутат в помещении взорвал три гранаты прямо во время сессии. Этот инцидент попал на видео.

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В полиции сообщили, что в результате взрыва пострадали 26 человек и сам взрывник. На сессии сельсовета рассматривался вопрос о принятии бюджета на 2024 год.

Как сообщила полиция Закарпатской области, в 11.37 в здании Керецковского сельского совета во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

Известно, что пострадали 26 человек. Самого взрывателя реанимируют медики.

"В результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты", – говорится в сообщении.

СМИ пишут, что бросивший гранаты депутат проживал в селе Кушница. Ему 54 года. Подрывник – Сергей Батрин, депутат от партии "Слуга Народа".

Напомним, 15 декабря мужчина с гранатами вошел в помещение, где проходила сессия Керецковского сельского совета, он выкрикнул несколько раз "слушайте меня", достал из куртки три гранаты и бросил их под ноги присутствующим.

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