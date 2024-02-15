З’явилося відео, як морпіхи встановили прапор України у Кринках
З’явилося відео, як морпіхи встановили прапор України у Кринках
Два дні тому бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського підняли державний прапор у селі Кринки Олешківської громади Херсонської області.
Дивіться відео: Підриває окупантів і робить фільми: так воює Аеробомбер 30-ї бригади
Тепер соцмережами шириться відео, як саме морпіхи 35 ОБрМП здійснили здавалося б неможливе.
Щоб показати всім, що Кринки – це Україна, наші воїни з допомогою дрона встановили стяг на водонапірній вежі вже легендарного села, яке точно увійде в історію війни проти росії.
Раніше аеророзвідники роти ударних безпілотників "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як палять техніку окупантів..