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Війна в Україні

З'явилося відео ліквідації бойовиків 57 мотострілецької бригади рф бійцями третьої ОШБр

Билім Олена

З'явилося відео ліквідації бойовиків 57 мотострілецької бригади рф бійцями третьої ОШБр

Третя Окрема штурмова бригада 24 червня повністю зачистила від ворога західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас. Було розбито 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади росіян.

Сьогодні, 25 червня, з'явилося відео, як бійцям 3 ОШБр вдалося розбити ворога та зачистити територію.

Майор Максим Жорін зауважив, що бійці першого механізованого батальйону "показали характер справжніх штурмовиків".

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"Деякі бої були на відстані 1-2 метри й навіть впритул" – зазначив він. Жорін додав, що за один день у ворога було відвойовано цілу кілометрову лінію окопів (загальна територія виходить набагато більше кілометра), яку повністю довелось зачищати від окупантів. "Це була складна операція з дуже важкими окопними боями. Бійці 1 мехбата показали не лише злагодженість та професійні дії, а й характер справжніх штурмовиків. Саме на характері переламали ворога… російські солдати, зокрема, 57 бригада рф, чинила серйозний спротив. На кожній позиції, звідки ми їх вибивали, під*ри давали бій", – розповів майор.

За його словами, у результаті бою 3-й батальйон 57-ї бригади рф знищений – "майже всі солдати або вбиті, або в полоні, або ж поранені".

 

Нагадаємо, бійці з 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України на Луганському напрямку влаштували окупантам "фаєр-шоу". Наші захисники ліквідували ворожий паливозаправник, якого ворог сховав серед посадок.

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