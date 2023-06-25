З'явилося відео ліквідації бойовиків 57 мотострілецької бригади рф бійцями третьої ОШБр

Третя Окрема штурмова бригада 24 червня повністю зачистила від ворога західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас. Було розбито 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади росіян.

Сьогодні, 25 червня, з'явилося відео, як бійцям 3 ОШБр вдалося розбити ворога та зачистити територію.

Майор Максим Жорін зауважив, що бійці першого механізованого батальйону "показали характер справжніх штурмовиків".

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"Деякі бої були на відстані 1-2 метри й навіть впритул" – зазначив він. Жорін додав, що за один день у ворога було відвойовано цілу кілометрову лінію окопів (загальна територія виходить набагато більше кілометра), яку повністю довелось зачищати від окупантів. "Це була складна операція з дуже важкими окопними боями. Бійці 1 мехбата показали не лише злагодженість та професійні дії, а й характер справжніх штурмовиків. Саме на характері переламали ворога… російські солдати, зокрема, 57 бригада рф, чинила серйозний спротив. На кожній позиції, звідки ми їх вибивали, під*ри давали бій", – розповів майор.

За його словами, у результаті бою 3-й батальйон 57-ї бригади рф знищений – "майже всі солдати або вбиті, або в полоні, або ж поранені".

Нагадаємо, бійці з 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України на Луганському напрямку влаштували окупантам "фаєр-шоу". Наші захисники ліквідували ворожий паливозаправник, якого ворог сховав серед посадок.

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