З'явилось відео вибуху на нафтобазі в Тамані

В ніч на 3 травня біля порту Тамань у Краснодарському краї спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Згодом у мережі опублікували кадри удару.

Відео виклали російські пропагандисти. На кадрах видно, що для удару були використані два БПЛА.

Зокрема, один з безпілотників збили. Втім, другому вдалося влучити у резервуар та спричинити пожежу.

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За даними місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва, інцидент має найвищий рівень складності, адже загоряння сталося на об’єкті, де зберігається пальне. Попередньо, в результаті події ніхто не постраждав.

Пожежу було видно з території тимчасово окупованого Криму, який відділяє від Тамані Керченська протока. Також дим було видно на так званому Кримському мості.

Нагадаємо, раніше у російській Арамілі загорілась будівля науково – виробничого комплексу.

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