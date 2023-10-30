З'явився прогноз магнітних бур на листопад 2023: коли небезпечні дати

Магнітні бурі (спалахи на Сонці, геомагнітна активність) - процеси, що відбуваються на поверхні Сонця, що викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може викликати болючі відчуття у метеозалежних людей.

За даними Space Weather Prediction Center, у листопаді 2023 року очікується дві магнітні бурі середньої інтенсивності.

Перша магнітна буря відбудеться 18-19 листопада. Вона буде викликана проходженням сонячної плями AR3054 поблизу Землі. Буря піка 19 листопада, коли інтенсивність магнітного поля Землі може зрости до 7 балів.

Читайте також: NASA: людство за 30 хвилин дізнається, як вбивча сонячна буря вдарить Землю

Друга магнітна буря відбудеться 24-25 листопада. Вона буде викликана проходженням сонячної плями AR3055 поблизу Землі. Буря піка 25 листопада, коли інтенсивність магнітного поля Землі може зрости до 6 балів.

29 і 30 листопада очікується слабка магнітна буря, яку можуть відчути лише метеозалежні люди.

Магнітні бурі можуть викликати різні симптоми, такі як:

Головний біль

Нездужання

Втома

Безсоння

Апатія

Нервозність

Тривожність

Депресія

Порушення серцевого ритму

У людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть посилити симптоми хвороби.

Як підготуватися до магнітних бур

Насамперед знизьте навантаження на організм. У період магнітних бур організм людини стає більш чутливим до стресу. Слід уникати фізичних навантажень, перенапруження і стресових ситуацій.

Пийте більше води. Магнітні бурі можуть викликати зневоднення організму. Тому важливо пити більше води, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Прийміть заспокійливі препарати. Якщо ви відчуваєте занепокоєння, дратівливість або головний біль, ви можете прийняти заспокійливі препарати, або заварити трав'яний чай з мелісою, м'ятою чи ромашкою.

Полегшити самопочуття під час геомагнітних коливань можна за допомогою контрастного душу. Можете прийняти ванну з морською сіллю, яка має заспокійливу дію на організм і допомагає впоратися з наслідками магнітних бур.

Свіже повітря допомагає нормалізувати сон і покращити загальний стан здоров'я – поєднайте прогулянки на повітрі з прослуховуванням приємної музики.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!