Привітання бабусі на День матері: найкращі картинки та вірші

Привітання на день матері 2023 - коли День матері в Україні - як привітати бабусю

У другу неділю травня в Україні відзначають важливе свято – День матері. Цього дня не забудьте привітати своїх рідних матусь, бабусь та інших важливих для вас людей.

Цього року свято припадає на 14 травня. Тому UAportal пропонує найтепліші привітання для ваших рідних бабусь у прозі, віршах та картинках.

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Привітання у прозі для бабусі

Моя мила бабуся, вітаю з Днем матері! Нехай твоє серце буде сповнене відради та гордості за своїх дітей і добре виховання, хай щастя і яскраві промені радості випромінює твоя душа. Спасибі тобі за твоє розуміння і щиру любов, за теплі зустрічі та атмосферу незвичайного затишку зі смачними пирогами та ароматним чаєм.

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Наймиліша бабусю! Сьогодні, в День матері, я хочу віддати тобі свою повну вдячність за те, що ти виконуєш дві ролі одночасно – матері і бабусі. Твоя любов і турбота зіграла неперевершену роль у моєму житті.

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Бабусенько, ти втіленням ніжності і мудрості. Твої дрібні поради завжди знаходять своє місце у моєму серці, а твоя тепла посмішка розсіює всі хмари у моїй душі. Ти невтомна в своїй піклувальній ролі, і я безмежно ціную твою силу і витримку.

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Спостерігаючи за тим, як ти доглядаєш своїх дітей, своїх онуків і правнуків, я відчуваю, як кожен твій дотик наповнює наше життя любов'ю. Твоя безмежна відданість і самопожертва не мають меж, і я дякую тобі за цей неперевершений дар.

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Бабусю, ти – наша надія, наша опора і наша найбільша підтримка. В тебе завжди є слово, яке заспокоює нас у скрутний час і надихає на досягнення великих цілей. Твоя любов вкладається у кожне наше зусилля, і ми щиро вдячні за твою безмежну присутність у нашому житті.

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Бабусю, твоя турбота ніколи не знає меж. Ти завжди готова вислухати, підтримати і дати нам найкращі поради. Твоя мудрість і досвід стають незамінними в нашому житті. Ти - справжня героїня, і з кожним днем ми ще більше цінуємо твою присутність поруч.

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Мила бабуся, вітаю тебе з Днем матері. Бажаю тобі міцного здоров’я та теплих спогадів, вірної любові рідних і веселих свят у колі сім’ї, безустанного биття твого доброго серця і безсумнівною радості душі.

Привітання для бабусі у віршах

Бабусю дорога, матусю моя,

З Днем Матері вас сердечно вітаю!

Хай будуть дні наповнені теплом,

А всі біди та нещастя стануть попелом!

***

Люба бабусю, мила матусю,

З Днем Матері щиро вітаю!

Ви для нас – джерело доброти,

Завжди нам помагаєте в житті.

***

Бабусю мила, зичу тобі щастя,

Здоров'я міцного, ніжність і тепло.

Твої діти і внуки завжди поруч,

Твої серце й душа наші скарби найбільші у світі.

Привітання у картинках для бабусі у День матері

Найкращі привітання для бабусі з Днем матері

Як привітати бабусю з Днем матері

Привітання на день матері 2023 - коли День матері в Україні - як привітати бабусю

Привітання на день матері 2023 - коли День матері в Україні - як привітати бабусю

Привітання на день матері 2023 - коли День матері в Україні - як привітати бабусю

Привітання на день матері 2023 - коли День матері в Україні - як привітати бабусю

Привітання на день матері 2023 - коли День матері в Україні - як привітати бабусю

Привітання на день матері 2023 - коли День матері в Україні - як привітати бабусю

Нагадаємо, що українці цьогоріч 14 травня відзначатимуть День матері. Щороку дата змінюється, оскільки воно припадає на другу неділю травня. Більше про історію свята читайте у матеріалі UAportal.

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