Привітання з Днем ангела Дмитра українською мовою

В день своїх іменин Дмитри, Дмитрівни та Дмитровичі отримують привітання від своїх близьких та друзів. Також, вони можуть звернутись до свого ангела-хранителя цього дня. Пропонуємо вам підбірку вітань українською мовою з Днем ангела Дмитра.

Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах

Хай же Дімі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

В День Ангела, Дмитро, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро

! Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Твоє ім'я Дмитро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Діма, нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Хай світ навколо яскравим буде

Від твоїх дій та помислів,

Нехай поважають люди

Тебе й діла твої, Дмитро.

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Привітання з Днем ангела Дмитра у прозі

Вітаю, Дмитро! Бажаю відмінного здоров'я, успішної кар'єри, сімейного щастя і вірних друзів. Нехай збудеться намічений тобою життєвий план, нехай все йде як по маслу.

***

Дмитро, бажаю захоплюючих подорожей, яскравих і цікавих відкриттів. Нехай мрії збуваються, а небо над головою буде мирним. Нехай сонячним буде твій настрій. Любові близьких людей і виконання найзаповітніших бажань!

***

Вітаю зі святом, шановний Дмитре! Нехай робота буде вдалою, а відпочинок за розкладом. Бажаю побільше приємних і пам'ятних моментів і великого щастя!

***

Дмитро, воля до перемоги нехай ніколи не вичерпається в тобі, щоб руки сильні були, а слово міцним і вагомим. Виконуй всі задумані плани, мрії і прагни підкорити не тільки вершини, а й цілий світ. Вітаю!

Нагадаємо, ми вже писали, хто святкує іменини 12 жовтня та що не можна робити у цей день.

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