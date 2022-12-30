Привітання та листівки з прийдешнім Новим роком 2023: щирі побажання
Наближається Новий рік 2023 - головне свято, які всі ми так любимо. В переддень Нового року хочемо побажати, щоб у Вашому житті завжди був момент для щастя, привід для посмішки і час для мрії!
UAportal зібрав для вас найкращі варіанти листівок та побажань для привітання родичів для близьких. З Прийдешнім Новим Роком!
Новий рік вже на порозі,
Повний різних сподівань,
Зустрічаймось, там де друзі,
Серед радості й вітань!
Щоб було все у достатку,
В Році новому у нас,
Загадаємо бажання,
Щоб здійснилися ураз!
З Новим прийдешнім роком!
Нехай він буде приголомшливим:
Щедрим, родючим, щирим
І фінансами насиченим.
Нехай задумане здійсниться,
Неприємне забудеться,
Щастя, радість збільшаться …
Нехай вдало пазли складуться!
З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
Нехай разом з новим 2023 роком в Твій дім увійдуть нескінченне щастя і блискучий успіх, завзяте веселощі і чудова любов. Лови позитив в кожній миті, радуйся удачам рідних, поділися мріями з близькими і отримуй задоволення від будь-якого дня. Зі святом блискучих ялинок, красивих салютів, білих сніжинок і бенгальських вогнів!
Вітаю з наступаючим Новим роком і від душі бажаю, щоб разом з чудовим святом в будинок прийшли удача і добро, світле благо і велика радість, міцне здоров’я і вічна любов, високий достаток і яскравий промінчик надії.
З прийдешнім Новим роком вас усіх вітаю і бажаю завжди йти по життю в ногу з часом, з посмішкою на обличчі і вірою в серці. Нехай рік, що минає понесе з собою всі турботи, проблеми і невдачі, а в замін подарує щастя, удачу і везіння.
Пролетіли дванадцять місяців і знову йде на поріг Новий рік. Несе нове щастя, нові успіхи, новий прибуток і нові радості. Бажаю кожному гідно зустріти цей рік, за широким святковим столом, у колі найрідніших людей. Нехай кожен отримає в подарунок те, про що дуже мріє, нехай кожен здійснить свої найзаповітніші бажання. З прийдешнім Новим роком!
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