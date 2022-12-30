Поздравления и открытки с наступающим Новым годом 2023: искренние пожелания
Приближается Новый год 2023 – главный праздник, который все мы так любим. В канун Нового года хотим пожелать, чтобы в Вашей жизни всегда был момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты!
UAportal собрал для вас самые лучшие варианты открыток и пожеланий для поздравления родственников для близких. С наступающим Новым Годом!
Желаю мудрости душевной,
И сердца доброго тепла,
И чтобы никогда в унынье
Не приводили вас дела!
Пусть рядом будут те, кто близок,
А все иные — далеко.
Пусть получается всё сразу
И удивительно легко!
Пусть счастье будет вам богатством,
А вовсе не наоборот.
И пусть приносит вам удачу
И радость этот Новый год!
Желаю встретить Новый год
Красиво, весело и дружно!
И пусть он радость принесёт,
И всё, что вам для счастья нужно.
Пусть прошлогодняя печаль
Из сердца вашего исчезнет,
И место в нём займут любовь,
И вера в лучшее с надеждой!
Желаю, чтобы Новый год
Мурлыкал, словно в доме кот,
И счастьем душу наполнял,
И всё желанья исполнял.
И чтобы не было тоски,
А только добрые деньки,
Здоровье в теле, звонкий смех,
И в каждом деле лишь успех!
Пусть вместе с новым 2023 годом в Твой дом войдут бесконечное счастье и блестящий успех, упорное веселье и восхитительная любовь. Лови позитив в каждом мгновении, радуйся удачам родных, делись мечтами с близкими и получай удовольствие от любого дня. С праздником сверкающих елок, красивых салютов, белых снежинок и бенгальских огней!
Поздравляю с наступающим Новым годом и от души желаю, чтобы вместе с чудесным праздником в дом пришли удача и добро, светлое благо и великая радость, крепкое здоровье и вечная любовь, высокое изобилие и яркий лучик надежды.
С наступающим Новым годом вас всех поздравляю и желаю всегда идти по жизни в ногу со временем, с улыбкой на лице и верой в сердце. Пусть уходящий год унесет с собой все заботы, проблемы и неудачи, а в замен подарит счастье, удачу и везение.
Пролетели двенадцать месяцев и снова идет на порог Новый год. Несет новое счастье, новые успехи, новую прибыль и новые радости. Желаю каждому достойно встретить этот год за широким праздничным столом в кругу самых родных людей. Пусть каждый получит в подарок то, о чем очень мечтает, пусть каждый исполнит свои заветные желания. С наступающим Новым годом!
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