Поздравления и открытки с наступающим Новым годом 2023: искренние пожелания

Приближается Новый год 2023 – главный праздник, который все мы так любим. В канун Нового года хотим пожелать, чтобы в Вашей жизни всегда был момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты!

UAportal собрал для вас самые лучшие варианты открыток и пожеланий для поздравления родственников для близких. С наступающим Новым Годом!

Желаю мудрости душевной,

И сердца доброго тепла,

И чтобы никогда в унынье

Не приводили вас дела!

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Пусть рядом будут те, кто близок,

А все иные — далеко.

Пусть получается всё сразу

И удивительно легко!

Пусть счастье будет вам богатством,

А вовсе не наоборот.

И пусть приносит вам удачу

И радость этот Новый год!

Желаю встретить Новый год

Красиво, весело и дружно!

И пусть он радость принесёт,

И всё, что вам для счастья нужно.

Пусть прошлогодняя печаль

Из сердца вашего исчезнет,

И место в нём займут любовь,

И вера в лучшее с надеждой!

Желаю, чтобы Новый год

Мурлыкал, словно в доме кот,

И счастьем душу наполнял,

И всё желанья исполнял.

И чтобы не было тоски,

А только добрые деньки,

Здоровье в теле, звонкий смех,

И в каждом деле лишь успех!

Пусть вместе с новым 2023 годом в Твой дом войдут бесконечное счастье и блестящий успех, упорное веселье и восхитительная любовь. Лови позитив в каждом мгновении, радуйся удачам родных, делись мечтами с близкими и получай удовольствие от любого дня. С праздником сверкающих елок, красивых салютов, белых снежинок и бенгальских огней!

Поздравляю с наступающим Новым годом и от души желаю, чтобы вместе с чудесным праздником в дом пришли удача и добро, светлое благо и великая радость, крепкое здоровье и вечная любовь, высокое изобилие и яркий лучик надежды.

С наступающим Новым годом вас всех поздравляю и желаю всегда идти по жизни в ногу со временем, с улыбкой на лице и верой в сердце. Пусть уходящий год унесет с собой все заботы, проблемы и неудачи, а в замен подарит счастье, удачу и везение.

Пролетели двенадцать месяцев и снова идет на порог Новый год. Несет новое счастье, новые успехи, новую прибыль и новые радости. Желаю каждому достойно встретить этот год за широким праздничным столом в кругу самых родных людей. Пусть каждый получит в подарок то, о чем очень мечтает, пусть каждый исполнит свои заветные желания. С наступающим Новым годом!

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