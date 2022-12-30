Привітання та листівки з прийдешнім Новим роком 2023: щирі побажання

Наближається Новий рік 2023 - головне свято, які всі ми так любимо. В переддень Нового року хочемо побажати, щоб у Вашому житті завжди був момент для щастя, привід для посмішки і час для мрії!

UAportal зібрав для вас найкращі варіанти листівок та побажань для привітання родичів для близьких. З Прийдешнім Новим Роком!

Новий рік вже на порозі,

Повний різних сподівань,

Зустрічаймось, там де друзі,

Серед радості й вітань!

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Щоб було все у достатку,

В Році новому у нас,

Загадаємо бажання,

Щоб здійснилися ураз!

З Новим прийдешнім роком!

Нехай він буде приголомшливим:

Щедрим, родючим, щирим

І фінансами насиченим.

Нехай задумане здійсниться,

Неприємне забудеться,

Щастя, радість збільшаться …

Нехай вдало пазли складуться!

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

Нехай разом з новим 2023 роком в Твій дім увійдуть нескінченне щастя і блискучий успіх, завзяте веселощі і чудова любов. Лови позитив в кожній миті, радуйся удачам рідних, поділися мріями з близькими і отримуй задоволення від будь-якого дня. Зі святом блискучих ялинок, красивих салютів, білих сніжинок і бенгальських вогнів!

Вітаю з наступаючим Новим роком і від душі бажаю, щоб разом з чудовим святом в будинок прийшли удача і добро, світле благо і велика радість, міцне здоров’я і вічна любов, високий достаток і яскравий промінчик надії.

З прийдешнім Новим роком вас усіх вітаю і бажаю завжди йти по життю в ногу з часом, з посмішкою на обличчі і вірою в серці. Нехай рік, що минає понесе з собою всі турботи, проблеми і невдачі, а в замін подарує щастя, удачу і везіння.

Пролетіли дванадцять місяців і знову йде на поріг Новий рік. Несе нове щастя, нові успіхи, новий прибуток і нові радості. Бажаю кожному гідно зустріти цей рік, за широким святковим столом, у колі найрідніших людей. Нехай кожен отримає в подарунок те, про що дуже мріє, нехай кожен здійснить свої найзаповітніші бажання. З прийдешнім Новим роком!

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