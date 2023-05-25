ПП-вечеря для стрункої фігури: рецепт овочевої запіканки

Ця запіканка підійде для дієтичного та дитячого меню. Овочі беріть на свій смак.

Інгредієнти:

– Овочева суміш – 400 г

– Яйця – 3 шт.

– Твердий сир – 150 г

– Броколі – 200 г

– Сметана – 3 ст. л.

– Олія рослинна для змащування форми

– Сіль, перець за смаком

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Спосіб приготування:

1. Висипте броколі та суміш улюблених овочів на змащену олією сковорідку та смажте 10-15 хвилин. Посоліть та додайте перець.

2. Твердий сир натріть на тертці.

3. Змішайте яйця, сир та сметану. Перемішайте.

4. Форму змастіть олією та викладіть овочі

5. Залийте овочі яєчно-сирною заливкою.

6. Запікайте у духовці при 180 °C 20 хвилин.

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