Практика вимикання води за графіками буде ширитися Україною: нардеп прокоментував ситуацію

В Україні й надалі запроваджуватимуть часткове обмеження водопостачання. Основною причиною цього є фінансова заборгованість.

За словами народного депутата Богдана Кицака, сума сягає десятків мільярдів доларів. Про це повідомляє "24 Канал".

"Прецеденти, які зараз з’являються в Рівному, Франківську – вони далі будуть поширюватися по всій Україні. Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він на десятки мільярдів", – заявив нардеп.

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Він зазначив, що необхідно шукати вихід із цієї ситуації. Проте поки що невідомо, наскільки дієвим є такий підхід.

"Ну побачимо. Зараз буде всенародне невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення", – сказав Кицак.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, у Рівнеоблводоканалі повідомили про плани запровадити обмеження водопостачання. Це означає, що в певні години тиск води буде знижено, і деякі споживачі можуть залишитися без води. Причиною таких заходів компанія називає збитковий тариф.

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